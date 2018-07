Straßburg. Die Fraktion der Rechtspopulisten im Europaparlament muss über eine halbe Million Euro EU-Geld zurückerstatten, die sie für Champagner und Luxusdinner ausgegeben hat. Dies entschieden am Montag EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und seine Stellvertreter in Straßburg. Die ENF-Fraktion, zu der auch die FPÖ und die französische Partei Rassemblement National (früher Front National) gehören, soll sich 2016 aus EU-Mitteln 234 Flaschen Champagner, Mahlzeiten für 400 Euro pro Person und 110 Weihnachtsgeschenke im Wert von je 100 Euro gegönnt haben. Das geht aus einem Brief des Haushaltskontrollausschusses an Tajani vom März hervor. Für 2016 werden Ausgaben von 478 000 Euro beanstandet. 2017 waren es 66 500 Euro. dpa/nd