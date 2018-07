Wiesbaden. Zum Jahresanfang 2017 besaßen 2,3 Millionen Haushalte in Deutschland mindestens ein Elektrofahrrad. Dies entsprach einem Anteil von 6,1 Prozent aller Haushalte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Internationalen Fahrrad-Fachmesse Eurobike weiter mitteilte, hat sich damit die Anzahl der Privathaushalte mit motorisierten Fahrrädern in den letzten drei Jahren fast verdoppelt. 2014 hatte es noch in 1,2 Millionen Haushalten Elektrofahrräder gegeben (3,4 Prozent aller Haushalte). Die Gesamtzahl der Elektrofahrräder in privaten Haushalten erhöhte sich auf rund 3,1 Millionen Anfang 2017 (2014: 1,6 Millionen). Der Anteil der Haushalte mit Fahrrad (einschließlich Elektrofahrrad) lag Anfang 2017 bei rund 80 Prozent. Insgesamt besaßen die Privathaushalte in Deutschland rund 69,5 Millionen Drahtesel. nd