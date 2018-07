Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Leipzig. Das bundesweite »Bündnis gegen Wucher«, das gegen überhöhte Kreditzinsen und sinnlose Zusatzversicherungen vorgeht, findet mehr Mitstreiter. »Gab es zur Gründung noch fünf Mitglieder, sind es derzeit 15«, sagte Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen am Dienstag. Dazu zählten Verbraucherzentralen Deutschlands, die Schutzgemeinschaft für Bankkunden und Kanzleien. Jüngstes Mitglied sei der DGB Sachsen. Das Bündnis war im Januar 2018 ins Leben gerufen worden. Viele Kreditnehmer wüssten nicht, wann es sich um Wucher handelt, welche Rechte sie hätten, so Heyer. Dabei gehe es vor allem um Restschuldversicherungen, diese ließen Zinsen oft auf das Doppelte oder Dreifache des marktüblichen Wertes ansteigen. Am Ende stünde oft die Verbraucherinsolvenz oder eine teure Umschuldung. Mit Hilfe eines Rechentools prüfe das Bündnis Kreditverträge. Auch Musterklagen würden angestrebt. dpa/nd