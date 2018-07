Was soll das sein

Luxemburg. Wegen der Beteiligung an einem internationalen Badezimmer-Kartell muss die Sanitärfirma Sanitec nach einem Urteil des EU-Gerichts nun doch mit der vollen Strafe rechnen. Die Richter bestätigten am Dienstag eine Geldbuße von rund 57,7 Millionen Euro gegen das Unternehmen und seine Tochterfirmen, zu denen der deutsche Hersteller Keramag gehört. Damit revidierte das Gericht sein Urteil von 2013. Die EU-Kommission hatte 2010 Strafen in Höhe von 622 Millionen Euro gegen 17 Hersteller von Badezimmerausstattungen verhängt. Die Firmen hatten demnach unerlaubte Preisabsprachen getroffen. Die Sanitec-Gruppe klagte vor dem EU-Gericht, woraufhin die Richter die Strafe um gut sieben Millionen Euro herabsetzten. Dieses Urteil ist nun hinfällig. dpa/nd