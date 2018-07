Magdeburg. In Sachsen-Anhalt sollen Lehrlinge künftig deutlich mehr Zuschüsse für ihre Fahrt zur Berufsschule bekommen. Das Land will im nächsten Jahr drei Millionen Euro bereitstellen, wie Regierungssprecher Matthias Schuppe am Dienstag in Magdeburg sagte. Das ist das Fünfundzwanzigfache des diesjährigen Budgets. Mit der Unterstützung soll die Ausbildung im Vergleich zum Studium attraktiver werden. Den Zuschuss sollen alle Lehrlinge beantragen können, egal ob sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Auto oder Zweirad unterwegs sind, sagte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU). Zudem werde weiter die Einführung eines Azubi-Tickets geprüft. Wirtschaftsvertreter und Gewerkschaften hatten wiederholt solch ein bezuschusstes Ticket und eine Anhebung der Fahrtkostenzuschüsse gefordert. dpa/nd