Franz M. Haniel, Aufsichtsratsvorsitzender der Metro Group Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Franz Haniel wohnt in München. Er ist der Kopf einer recht unauffälligen Familie - die über ein Vermögen von schätzungsweise sieben Milliarden Euro verfügt. Dieser Reichtum wurde in über 250 Jahren erworben, mittels einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Die »Franz Haniel & Cie. GmbH« ist eine Investmentholding mit Sitz in Duisburg-Ruhrort. Von hier aus wird das bunte, internationale Portfolio aus 242 Beteiligungen gesteuert. Haniel ist eines der größten Familienunternehmen Europas. der Clan ist größter Aktionär der Metro AG, zu der die Einzelhandelskette Real gehört.

Die Haniels sind schon lange breit aufgestellt. Der Vorläufer des Konzerns war ein Lagerhaus für Tee und Gewürze an der Ruhr. 1756 hatte Friedrich der Große von Preußen das Grundstück seinem Zollinspektor Jan Willem Noot, dem Großvater von Dynastiegründer Franz Haniel, überlassen. In den Folgejahrzehnten handelten die Haniels mit Kohle, betrieben Reedereien...