Die Palucca-Hochschule für Tanz Dresden will ihre internationalen Kontakte ausdehnen. Im kommenden Jahr sei ein erster Workshop von Deutschlands einziger eigenständiger Tanzhochschule in Japan geplant, sagte Rektor Jason Beechey in Dresden. »In Japan gibt es keine Tanzausbildung und auch keine Ensembles im klassischen Sinne. Sie haben nur eine Company, in Deutschland hat fast jede große Stadt eine.« Doch seien die Menschen in Asien sehr neugierig und würden sich auch für zeitgenössischen Tanz begeistern.

Die Palucca-Hochschule will dabei wie bei ihrem Engagement in Südkorea vorgehen. Dort wird seit drei Jahren ein Eignungstest angeboten. In diesem Jahr reisten erstmals Studenten aus Dresden über das hochschuleigene Artist-Programm nach Korea. Zugleich wurde ein Austausch mit der Korea National University of Arts vereinbart. Ein solcher existiert bereits mit der Northern School of Contemporary Dance in Leeds. Unlängst war eine Gruppe aus Dresden in der britschen Stadt zu Gast und umgekehrt Studenten aus Leeds an der Elbe. dpa/nd