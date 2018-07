Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will die Versteigerung einer wertvollen Mars-Skulptur aus der Kunstsammlung der Bayer AG Leverkusen (NRW) in letzter Minute verhindern. Sie stelle für den Ankauf eine Million Euro aus ihrem Etat zur Verfügung, sagte sie. Weitere Gelder hätten unter anderem die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) angekündigt. Dafür würden die einzelnen Museen des Verbunds in den beiden kommenden Jahren völlig auf ihren Ankaufsetat verzichten. »Die Bayer AG sollte sich wirklich schämen, dass sie ein solch national wichtiges Kunstwerk zum Höchstpreis versteigern wollte, statt es den Dresdnern zu überlassen - zumal sie es selbst einst geschenkt bekommen hat«, so Grütters. dpa/nd