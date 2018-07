Tel Aviv. Israel hält künftig aus Protest gegen Zahlungen der Palästinenserregierung an Familien von Häftlingen und getöteter Attentäter Steuern der Palästinenser in gleicher Höhe zurück. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedete das Parlament in Jerusalem am Montagabend. Nach eigenen Angaben plant die Palästinensische Autonomiebehörde für 2018 Ausgaben von 280 Millionen Euro. Ein Teil wird für die Familien von rund 6000 Palästinensern in israelischer Haft sowie Angehörige getöteter Attentäter aufgewendet. Beim von Israel einbehaltenen Geld handelt es sich um Steuern und Zölle, die Israel für die Palästinenserbehörde einsammelt. Das Geld soll in einen Fonds zur Hilfe von Terroropfern fließen. dpa/nd