Tel Aviv. Israelische Soldaten haben eine Gruppe Palästinenser nach dem Durchbrechen des Grenzzauns in Gaza beschossen und einen Mann getötet. Das teilte Israels Armee am Montag mit. Die Gruppe habe Schneidwerkzeuge und brennbare Materialien mit sich geführt, hieß es. Seit dem 30. März hatten israelische Soldaten bei Protesten am Gaza-Grenzzaun nach palästinensischen Angaben 135 Palästinenser getötet. dpa/nd