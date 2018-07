Tripolis. Aus Libyen sind in diesem Jahr bereits 8938 Migranten in ihre afrikanischen und asiatischen Heimatländer zurückgekehrt. Das teilte der Koordinator des freiwilligen Rückkehrprogramms der Internationalen Organisation für Migration, Jomaa Ben Hassan, in Tripolis mit. In Libyen sitzen Migranten unter Bedingungen fest, die von internationalen Organisationen als menschenunwürdig kritisiert werden. Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht Chaos. In weiten Teilen haben bewaffnete Milizen das Sagen. Etliche sind im lukrativen Geschäft mit dem Schleusen von Flüchtlingen aktiv, die nach Europa gelangen wollen. AFP/nd