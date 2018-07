Bogotá. In Kolumbien ist der größte Tropenwald-Nationalpark der Welt entstanden. Präsident Juan Manuel Santos verkündete die Erweiterung des Naturschutzgebiets Serrania del Chiribiquete um 1,5 Millionen Hektar. Das Schutzgebiet im Süden des Landes umfasst nun 4,2 Millionen Hektar. Bereits am Wochenende hatte die UNESCO die Tafelberg-Landschaft in Kolumbien wegen ihrer ökologischen, kulturellen und sozialen Bedeutung zum Weltnaturerbe erklärt. Santos sprach von einem wichtigen Schritt für die Umwelt- und Klimapolitik, so die Zeitung »La Senama«. Der sei aufgrund des erfolgreichen Friedensprozesses möglich geworden, da das Gebiet zuvor nicht zugänglich war. »Der Frieden ist der wichtigste Gefährte der Umwelt«, so Santos. epd/nd