Bagdad. Fast acht Wochen nach der Parlamentswahl in Irak wird ein Teil der Stimmen neu ausgezählt. Im nordirakischen Kirkuk machten sich am Dienstag Mitarbeiter der Wahlkommission unter den Augen von Richtern an die Arbeit, so ein Sprecher der Behörde. Sie sollen 160 000 Stimmen überprüfen. Neuauszählungen soll es auch in anderen Regionen geben. Die Wahl am 12. Mai war von Unregelmäßigkeiten begleitet worden. Besonders in Kirkuk gab es Fälschungsvorwürfe. Die Sadt steht unter Kontrolle der Zentralregierung, wird aber auch von der kurdischen Autonomieregierung im Nordirak beansprucht. dpa/nd