Schwierig bleibt die Lage bei Diesel-Autos. »Der Dieselanteil bei Pkw-Neuzulassungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr auf knapp ein Drittel gesunken«, sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Der moderne Diesel sei aber notwendig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Stickoxide des Straßenverkehrs hätten sich seit 1990 um rund 70 Prozent verringert - bei 50 Prozent mehr Verkehrsleistung. dpa/nd

Berlin. Privatleute und Unternehmen in Deutschland haben sich im ersten Halbjahr häufiger ein neues Auto zugelegt. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 1,84 Millionen Pkw, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag mitteilte. Im Juni waren es 341 300 Autos, vier Prozent mehr als vor einem Jahr.

