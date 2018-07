Berlin. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat vor dem Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde eingereicht, um den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu stoppen. Der NABU forderte bis zu einer Entscheidung in Karlsruhe eine Unterbrechung der Baggerarbeiten in der Ostsee. Vor einem Monat hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald einen Baustopp abgelehnt, weil die Abwägung der verschiedenen Seiten zu schwierig für so ein schnelles Verfahren sei. Das Hauptverfahren kann sich über Monate bis Jahre strecken. Seit Mai sind die Bagger im Greifswalder Bodden an der Arbeit. Der NABU ist der Ansicht, dass durch den Bau der Pipeline zwischen Russland und Deutschland Tiere und Pflanzen geschädigt werden. Die Pipeline sei zudem nicht nötig, um die Versorgung mit Erdgas zu gewährleisten. AFP/nd