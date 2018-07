Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Berlin. Der ökologische Landbau in Deutschland ist auch 2017 deutlich gewachsen. Die bewirtschaftete Fläche wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am Dienstag mitteilte. Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe erhöhte sich demnach um 8,3 Prozent. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erklärte, der Ökolandbau sei neben der konventionellen Landwirtschaft eine »wichtige Säule der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft«. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft forderte, alles darauf auszurichten, bis 2030 insgesamt 20 Prozent Ökolandbau in Deutschland zu erreichen, wie es im Koalitionsvertrag festgelegt ist. AFP/nd