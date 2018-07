Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert, dass die Regierung Pilotprojekte für den Bergbau in der Tiefsee und im Weltall fördert. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen werde zu einer zentralen Herausforderung für die Industrienation Deutschland, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Dienstag. Die Nachfrage nach Kobalt, Lithium, Nickel, Kupfer, Graphit oder Seltenen Erden, aber auch Kies oder Sand wachse. Damit steige die Abhängigkeit gegenüber rohstoffreichen Ländern - auch solchen, die deutsche Sozial- und Umweltstandards nicht erfüllten. Die Regierung solle mehr Kooperationen mit Ländern mit hohen Standards eingehen und Entwicklungszusammenarbeit damit verknüpfen. Zudem sollten sich Kommunen aus der Recyclingwirtschaft zurückziehen, weil Konzerne das effizienter könnten. AFP/nd

