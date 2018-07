Was soll das sein

»Jetzt wird die Verfügbarkeit von Rohstoffen zu einer zentralen Herausforderung für das Industrieland Deutschland.« BDI-Präsident Dieter Kempf steht die Abhängigkeit Deutschlands von Rohstoffimporten deutlich vor Augen wie scheinbar nie zuvor. Und in seinen Augen ist ein leichtes »P« für Panik zu erkennen. Woher Kobalt, Lithium oder Nickel nehmen, wenn zukünftig die Exportländer die Bedingungen stellen?

BDI-Antwort 1: Im eigenen Land auf die Suche gehen. Ohne große bürokratische Hürden bitteschön. BDI-Antwort 2: In der Tiefsee und im Weltraum suchen . Mit sehr viel Geld und völlig ins Blaue hinein. Antwort 3 kommt dem Chef der Deutschen Industrie nicht in den Sinn. Wie wäre eine Diskussion über eine grundlegende Änderung der Konsumgewohnheiten? Weniger Wachstum? Der Ressourcenverbrauch in Deutschland müsse um mehr als zwei Drittel zurückgehen, um ein »global gerechtes Maß zu erreichen«, sagt die Entwicklungsorganisation Germanwatch.

Wer jahrhundertelang seinen Wohlstand auf Ausbeutung aufgebaut hat, macht sich lieber auf den Weg in den Weltraum, als seinen Wohlstand radikal unter die Lupe zu nehmen. Und baut lieber Zäune, damit diejenigen nicht teilhaben, die schon die ganze Zeit ausgeschlossen sind.