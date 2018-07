Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Potsdam. Eine Bombendrohung gegen eine Raststätte hat am frühen Dienstagmorgen auf dem nördlichen Berliner Ring A10 für Chaos gesorgt. Die Autobahn musste zwischen Dreieck Havelland und Kreuz Oranienburg für eine halbe Stunde gesperrt werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ein Mann habe gegen 6 Uhr beim Autohof Oberkrämer angerufen und damit gedroht, etwa zwei Stunden später eine Bombe zu zünden. Die Polizei habe die Raststätte daraufhin evakuiert und einen Spürhund eingesetzt. Sprengstoff oder ein Zünder seien aber nicht gefunden worden. Bereits am Montag hatte auch die Raststätte Stolper Heide an der A 111 eine Bombedrohung erhalten. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, wird geprüft. dpa/nd