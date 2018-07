Die Berliner Stadtreinigung (BSR) will auch Frauen für die Müllabfuhr gewinnen. Zunächst seien 50 Stellen zu besetzen, sagte BSR-Sprecherin Sabine Thümler am Dienstag auf Anfrage. Zuvor hatte der »Tagesspiegel« darüber berichtet. »Bislang haben wir keine einzige Frau bei der Müllabfuhr«, berichtete Thümler. Die körperlich anstrengende Tätigkeit gilt als typischer Männerberuf. Das soll sich nun ändern. Die BSR habe bislang auch ohne Ausschreibung genügend Bewerbungen erhalten, erläuterte die Sprecherin. Zudem seien als Folge von Effizienzprogrammen über Jahre hinweg Müllwerkerstellen abgebaut worden. Das sei nun nicht mehr so, und die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich geändert. Es handele sich um einen Anlernberuf, für den keine spezielle Qualifikation benötigt werde. Als Einstellungsvoraussetzung nennt die BSR in der Ausschreibung »gute körperliche Fitness«. dpa/nd