Von diesem Mittwoch an können Privatleute und Gewerbetreibende einen Förderantrag für ein Lastenrad stellen. Interessenten können ein Drittel des Kaufpreises erstattet bekommen, höchstens aber 500 Euro für ein Lastenrad ohne Motor und 1000 Euro für ein Elektro-Modell. Berlin will Transportfahrräder 2018 mit 200 000 Euro und 2019 mit 500 000 Euro fördern. Berlin solle leiser und sauberer werden, erklärte die Senatsverwaltung. Zudem sollen Lastenräder Autos ersetzen und dadurch Platz einsparen. dpa/nd

Diskussion über neues Tarif-Angebot für studentische Beschäftigte an Berliner Hochschulen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!