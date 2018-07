Foto: dpa/Fredy Constante

Quito. Wegen der mutmaßlichen Beteiligung an der Entführung eines Oppositionspolitikers vor sechs Jahren hat die Justiz in Ecuador Haftbefehl gegen Ex-Präsident Rafael Correa erlassen. Eine Richterin ordnete am Dienstag Untersuchungshaft für den Staatschef (2007 bis 2017) an, wie lokale Medien berichteten. Zudem wurde Interpol informiert.

Correa, der seit Mitte vergangenen Jahres in Belgien lebt, hätte am Montag vor dem Obersten Gericht in der Hauptstadt Quito erscheinen müssen. Stattdessen meldete sich der Ex-Präsident im ecuadorianischen Konsulat in Belgien. Correa sprach von einem Komplott gegen ihn. »Sie werden versuchen, uns zu demütigen«, schrieb er über Twitter. Er wirft der aktuellen Regierung von Präsident Lenín Moreno politische Verfolgung vor. Sein Anwalt kündigte an, den Beschluss des Gerichts anzufechten. epd/nd

