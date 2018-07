Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin. Beim Eigenanteil, den Patienten für die Pflege in Pflegeheimen zahlen müssen, müssen sie in Berlin bundesweit am tiefsten in die Tasche greifen. Die Kosten liegen bei durchschnittlich 872,50 Euro im Monat, das ist der Spitzenwert unter allen Bundesländern.

Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Frage der Linksfraktion hervor. Am günstigsten ist der Eigenanteil demnach in Thüringen mit 237,19 Euro im Monat.

Im bundesweiten Schnitt betrug dieser je Einrichtung einheitliche Eigenanteil zum Stichtag 1. April 602,13 Euro. Pflegebedürftige oder die Angehörigen müssen den Eigenanteil leisten, weil die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten trägt. dpa/nd

