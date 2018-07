Hamburg. Eine Online-Therapie gegen das Stottern bietet die Krankenkasse DAK Gesundheit ihren Versicherten. In Zusammenarbeit mit dem Institut der Kasseler Stottertherapie können Betroffene am heimischen Computer in Einzel- und Gruppensitzungen trainieren. In einem ersten Schritt soll das Programm helfen, die Scham zu überwinden und das Sprachproblem überhaupt anzugehen. In einem virtuellen Therapieraum wird am weichen und flüssigen Sprechen gearbeitet. Das Angebot ist für Betroffene ab 13 Jahren nutzbar. Deutschlandweit stottern etwa 800 000 Menschen, Männer fünfmal häufiger als Frauen. nd