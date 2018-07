Stockholm. Körperlich fitte Frauen haben nach einer schwedischen Studie ein fast 90 Prozent geringeres Risiko für Demenz als Frauen, die sich zu wenig bewegen. Nach den in der Fachzeitschrift »Neurology« veröffentlichten Ergebnissen trat die Erkrankung nur bei fünf Prozent der sportlichsten Frauen auf, und dies elf Jahre später als bei den anderen. Für die Studie hatten 191 im Schnitt 50-jährige Frauen Belastungstests auf dem Ergometer absolviert. Sie wurden in den folgenden 44 Jahren sechsmal auf Demenz getestet. Von den Probandinnen, die den Fitnesstest wegen körperlicher Probleme abbrechen mussten, erkrankten 45 Prozent an Demenz. nd