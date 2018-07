Die »New York Times« hat den Inhalt eines mit Spannung erwarteten »Batman«-Comics vorweggenommen und damit den Autor und Fans verärgert. Die Zeitung hatte am Sonntag eine Vorab-Besprechung zur 50. Ausgabe des aktuellen »Batman«-Bandes veröffentlicht und schon in der Überschrift und im ersten Absatz eine entscheidende Wendung der Geschichte verraten. Der Verkauf des vom DC-Verlag veröffentlichten Hefts sollte um Mitternacht am Mittwoch, dem 4. Juli, starten, am Unabhängigkeitstag in den USA. Fans kritisieren das Traditionsblatt und den Verlag im Internet für die Rezension. Der Autor des Hefts, Tom King, twitterte, er sei »sauer«. Der »New York Times«-Autor bedauerte die Enttäuschung der Fans. dpa/nd