Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in ihrer bislang einjährigen Amtszeit nur gut die Hälfte ihrer Wähler überzeugt. In einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der »Schweriner Volkszeitung« durchführte, zeigten sich lediglich 54 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Regierungschefin zufrieden. 38 Prozent äußerten sind hingegen unzufrieden - vor allem Selbstständige, FDP- und AfD-Anhänger, wie die Zeitung mitteilte. Schwesig hatte am 4. Juli 2017 die Nachfolge des damals schwer erkrankten Erwin Sellering angetreten. Auf dem Höhepunkt seiner Amtszeit hatte der inzwischen wieder genesene SPD-Politiker 78 Prozent Zustimmung verzeichnet. Obwohl Schwesig zuletzt Entscheidungswille demonstrierte, indem sie den jahrelangen Theaterstreit beendete und für 2020 die kostenfreie Kita ankündigte, stieg ihr Ansehen bei den Bürgern kaum. dpa/nd