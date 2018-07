Schweriner Regierungsdelegation fliegt trotz Kritik zu Gesprächen in Russland

Mecklenburg-Vorpommern will die Partnerschaft zur Region Leningrad vertiefen

Schwerin. Nach mehreren Jahren Unterbrechung haben sich die deutsch-russischen Freundschaftsgruppen von Bundesrat und Russischem Föderationsrat am Mittwoch in Schwerin getroffen. Die Kontakte seien wegen der Spannungen zwischen Russland und Deutschland ausgesetzt worden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor Beginn der Gespräche. Mecklenburg-Vorpommern habe »aus voller Überzeugung« seit vielen Jahren gute Beziehungen zu Russland, besonders zum Leningrader Gebiet. Es vergehe kein Bürgerforum, bei dem sie nicht auf die Beziehungen zu Russland angesprochen werde, sagte die Regierungschefin. Allerdings hätten Ostdeutsche und Westdeutsche ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Kontakte zu Russland. dpa/nd

