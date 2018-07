Saarbrücken. In der Finanzaffäre um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) ist gegen den SPD-Abgeordneten Eugen Roth ein Strafbefehl ergangen. Das Amtsgericht Saarbrücken ordnete wegen Vorteilsgewährung 50 Tagessätze zu 150 Euro an, wie eine Sprecherin sagte. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Roth hatte im Herbst 2017 als damaliges Mitglied des LSVS-Präsidiums einen Beschluss des Verbandes mitgetragen, die Kosten für die Feier zum 70. Geburtstag von Innenminister Klaus Bouillon (CDU) in den Räumen der Mensa teilweise zu übernehmen - was der Minister aber abgelehnt hatte. Gegen weitere Präsidiumsmitglieder wird wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsgewährung noch ermittelt. Der LSVS soll über Jahre hinweg unkontrolliert mehr Geld ausgegeben als eingenommen haben. dpa/nd