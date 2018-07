Hinterm Wald: Blick auf Nahetal-Waldau im Landkreis Hildburghausen Foto: dpa/Bodo Schackow

Thomas Franz kann viele Sätze sagen, um die ihn Bürgermeisterkollegen in ganz Deutschland wohl beneiden. Vor allem jene, die Rathäuser im ländlichen Raum führen - gerade im Osten Deutschlands, wo der demografische Wandel seit der Wende besonders viele Probleme gebracht hat.

Manche dieser Sätze handeln davon, dass in Nahetal-Waldau ein Seniorenzentrum entstehen soll: zwölf Plätze im betreuten Wohnen, 80 Pflegeplätze, zwölf Hospizplätze. Das wäre dann schon das zweite Seniorenzentrum in der Gemeinde, während es vielerorts auf dem Land für alte Menschen nur eine Möglichkeit gibt, wenn ihnen ihre Häuser zu groß werden: die Flucht in die Stadt.

Ein Thema für den Bürgermeister ist auch der »Mehrgenerationenpark«, der auf einer ehemaligen Gewerbefläche entstehen soll. Später an diesem Tag, unter der strahlenden Sonne über Nahetal-Waldau, wird Franz einen Bauplan unmittelbar vor dem Gelände ausbreiten und erzählen, wo auf dieser Fläc...