SEK mit Maschinenpistolen im Schanzenviertel Foto: imago/Lars Berg

In diesen Tagen jährt sich der G20-Gipfel in Hamburg. Wie fühlt sich das für Sie an?

Durch die Aufbereitung fühlt sich das erst mal nach viel Arbeit an. Gleichzeitig hat man natürlich durch die Arbeit im Sonderausschuss immer wieder Bilder dieser hochdramatischen und belastenden Woche im Kopf.

Wo waren Sie während der Gipfel-Tage?

Ich war in Hamburg und in meiner Funktion als Innenpolitische Sprecherin in der Stadt unterwegs. Ich habe den Versuch gemacht, mir möglichst viele der angemeldeten Versammlungen anzuschauen, zu begleiten und zu beobachten.

Auch die »Welcome to Hell«-Demonstration am Donnerstag?

Ja.

Wo waren Sie in dem Moment, als die Auseinandersetzungen begannen?

Ich war an der vorderen Spitze der Demonstration, stand aber nicht mittendrin, sondern hinter der Reihe der Polizistinnen und Polizisten.

Wie bewerten Sie als Augenzeugin den Polizeieinsatz?

Ich glaube, es reicht nicht zu...