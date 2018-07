Essen. Bis zu 90 Prozent der Eschen in Nordrhein-Westfalen sind von einem aggressiven Pilz befallen, der die Äste der Bäume absterben und ihre Stämme morsch werden lässt. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW spricht von einer »erheblichen Bedrohung« für die gesamte Art. Chemische oder biologische Mittel zur Bekämpfung des Pilzes seien nicht bekannt, erklärte Friedrich Louen von Wald und Holz NRW am Mittwoch. Aktuell versuchten Förster, nicht befallene Baumexemplare mit Hilfe einer App auf einer virtuellen Karte zu markieren, um mit ihrem gesunden Saatgut neue Bestände zu ziehen. dpa/nd

