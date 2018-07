In »Der 90-Minuten-Krieg« beendet das ZDF den israelisch-palästinensischen Konflikt auf dem Fußballplatz

Zum ersten Mal sind sie in einem Buch zusammengefasst: Die Fußballcartoons des bekennenden Hannover-96-Fans Uli Stein, Deutschlands Spitzenr...

Neumann ist die einzige Frau, die im deutschen Fernsehen Spiele der WM in Russland kommentiert hat - viele Beleidigungen waren frauenfeindlich. »Vielleicht brauchen Männer ihre kleine Oase des Rückzugs, in der man sie Kind sein lässt«, sagte Neumann nun dazu. »Gewissen Menschen scheint zumindest jegliche Form des Anstands abhandengekommen zu sein. Jedes Anderssein geht ihnen gegen den Strich«, sagte Neumann weiter. »Ob es weibliche Kommentatoren sind oder homosexuelle Spieler, Fußballer mit Migrationshintergrund - manche Menschen scheinen nicht akzeptieren zu wollen, dass ihnen das Altbekannte abhandenkommt.«

Nach Tagen der Anfeindungen hat sich ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann erstmals zu den sexistischen Beleidigungen gegen sie geäußert. »Ich finde das einfach grauenvoll«, sagte die 54-Jährige der »Zeit« (Donnerstag). Die Hetze gerade in sozialen Netzwerken sei aber »kein Claudia-Neumann-Problem, sondern ein gesellschaftliches Phänomen«. Während der Fußball-Weltmeisterschaft ist Neumann online aufs Übelste beschimpft worden.

