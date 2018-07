»Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist«, kündigte der ehemalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) vollmundig vor dem Beginn der G20-Proteste im vergangenen Sommer an. Es folgten die bekannten Bilder; im Konkreten steckten dahinter: Momente der Ermächtigung und der Repression, umfangreiche physische wie psychische Verletzungen. Die Stadtpolitik war sich im Anschluss sicher, dass »so etwas« nie wieder passieren dürfe. Was dieses »so etwas« war, da gingen die Meinungen jedoch auseinander. Die Gräben zwischen Bevölkerung und Senat wurden tiefer. Wie ist es nun ein Jahr später um die politische Aufarbeitung eines Gipfels bestellt, der auch ganz offiziell den Schutz der Gäste über den der Bürger stellte?

Noch im Juli vergangenen Jahres hatte die Linksfraktion der Hamburger Bürgerschaft einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert, durchgesetzt hatte sich letztlich e...