Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat unter Barack Obama erlassene Leitlinien zur Förderung von Minderheiten an US-Schulen wieder abgeschafft. Die beiden Anweisungen von Trumps Vorgänger gehören zu 24 Verfügungen, die das Justizministerium am Dienstag für ungültig erklärte, weil sie »unnötig, überholt, nicht mit geltendem Recht vereinbar oder anderweitig unangemessen« seien. Obama hatte in zwei Verfügungen US-Colleges sowie Grund- und Sekundarschulen die Unterstützung der Regierung ausgesprochen, wenn sie bei der Auswahl von Schülern bewusst auf deren ethnische Herkunft achten, um eine vielfältige Schülerschaft sicherzustellen. AFP/nd Kommentar Seite 4