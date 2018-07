Die syrische Regierung hat Syrer, die das Land wegen des Krieges und terroristischer Angriffe verlassen haben, zur Rückkehr aufgefordert. Weite Teile des Landes seien von der terroristischen Kontrolle befreit, erklärte eine namentlich nicht genannte »offizielle Quelle des Außenministeriums« in Damaskus gegenüber der Nachrichtenagentur SANA. Hilfsorganisationen und die internationale Gemeinschaft müssten Verantwortung übernehmen und die freiwillige Rückkehr syrischer Bürger unterstützen. Dazu gehöre auch die Aufhebung der »einseitigen Strafmaßnahmen« (Wirtschaftssanktionen), die Syrien und den Syrern auferlegt worden seien. Auch diese hätten zur Flucht der Syrer aus ihrer Heimat beigetragen. Die Europäische Union hatte im Mai 2011 Sanktionen gegen Syrien verhängt, die zum 1. Juni 2018 um ein weiteres Jahr verlängert wurden. Die USA hatte bereits 1979 Sanktionen gegen Syrien verhängt. leu

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Offensive im Südwesten des Landes treibt mehr als 271 000 Menschen in die Flucht

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!