Was soll das sein

Paris. Der französische Opel-Eigentümer PSA erwägt offenbar, Teile des Opel-Entwicklungszen-trums ITEZ in Rüsselsheim zu verkaufen. Opel-Chef Michael Lohscheller erklärte am Mittwoch, das Unternehmen prüfe unterschiedliche Optionen, wie »eine nachhaltige und erfolgreiche Aufstellung im Entwicklungszentrum« erreicht werden könne. Entscheidungen seien noch nicht getroffen worden. Der Betriebsrat reagierte erbost und kündigte heftigen Widerstand an. Der Gesamtbetriebsrat erklärte, er werde diesen »Angriff auf das Herz der Marke Opel und die Beschäftigung im ITEZ nicht kampflos hinnehmen«. Für Donnerstag sei eine Betriebsversammlung einberufen. AFP/nd