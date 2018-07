Straßburg. Das EU-Parlament will mehr Firmen in Europa in den Genuss von Vorteilen für Mittelständler kommen lassen. In einem am Mittwoch verabschiedeten Beschluss fordern die Abgeordneten die EU-Kommission auf, die offizielle Definition für kleine und mittlere Unternehmen anzupassen - und damit die Gruppe der dazugehörigen Firmen zu vergrößern. Damit könnten zukünftig mehr Unternehmen leichter an Fördermittel kommen oder hätten einen geringeren Bürokratie-Aufwand. dpa/nd