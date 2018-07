Die andere von »Wall Street Journal« genannte Firma, Return Path, ermittelt für Versender von Werbemails, wie oft sie gelesen wurden. Dafür soll das System zunächst zwischen privaten und kommerziellen E-Mails trennen. Dies entscheide es auf Grundlage von E-Mail-Adressen und Schlüsselwörtern wie »Oma«. 2016 habe Return Path allerdings festgestellt, dass der Algorithmus Millionen privater E-Mails versehentlich als kommerziell eingestuft habe, schrieb die Zeitung. Um die Software zu verbessern, hätten Analysten 8000 E-Mails gelesen und per Hand markiert.

Eine der Firmen, Edison, bietet vom Computer formulierte automatische Antworten an. Zunächst hätten die Mitarbeiter den Algorithmus mit den Daten aus ihren eigenen Postfächern angelernt, sagte Firmenchef Michael Berner der Zeitung. Die Datenmenge sei jedoch nicht ausreichend gewesen. Deshalb seien zwei Mitarbeiter abgestellt worden, sich persönliche Nachrichten »Hunderter« Nutzer anzusehen und zu prüfen, ob die automatischen Antworten passten. Als Sicherheitsvorkehrung seien ihre Computer so eingerichtet worden, dass sie nichts herunterladen konnten, und die Daten der Nutzer seien unkenntlich gemacht worden. Zudem hätten die beiden Experten für künstliche Intelligenz eine Verpflichtung unterzeichnet, keine E-Mail-Inhalte preiszugeben.

Mountain View. Google hat die umstrittene Praxis verteidigt, dass App-Entwickler die Postfächer beim Dienst Google Mail (GMail) scannen können. Nutzer würden stets gefragt, ob sie einer App den Zugang zu ihrem Mailkonto gewähren wollen, und die Entwickler würden von dem Internetkonzern geprüft, erklärte Google in einem Blog-Eintrag. Das »Wall Street Journal« hatte zuvor berichtet, dass bei zwei US-Anbietern von E-Mail-Apps Mitarbeiter mehrere Tausend Nachrichten von Nutzern gelesen hätten, um ihre Software zu trainieren.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Höchster Eigenanteil in Berlin: 872,50 Euro

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!