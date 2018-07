Cottbus. Der Flüchtlingsrat Brandenburg stellt sich hinter die Kritik tschetschenischer Familien an Polizeieinsätzen in Cottbus. Die Forderung nach einer Aufklärung der Vorfälle werde unterstützt, erklärte der Flüchtlingsrat am Mittwoch. In einem offenen Brief hatten Tschetschenen der Polizei Schikane vorgeworfen. Hintergrund sind gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und Afghanen. Bei den Zusammenstößen im Umfeld eines Asylheims hatte es Verletzte gegeben. Dort soll ein Mann zur Einnahme seiner Herzmedikamente auf Nachfrage kein Wasser bekommen haben. Die alarmierte Polizei hatte 26 Tschetschenen in Gewahrsam genommen. Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke hatte zu dem Einsatz gesagt, dass die Polizei rechtmäßig eingeschritten sei. Die geäußerte Kritik wolle man prüfen. dpa/nd