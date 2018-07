Immerfort heißt es, Integration sei gescheitert, Deutschland sei gespalten, Rassismus beherrsche jeden Winkel unseres Landes. Alles Lüge. Tatsächlich macht das Zusammenwachsen, beispielsweise der türkischen Einwanderercommunity und der Biodeutschen, beständig Fortschritte. Den Beweis dafür liefert ein kurzer Dialog, der sich neulich an einer Döner-Kebap-Imbissbude in der Nähe des Berliner S-Bahnhofs Treptower Park ereignete. Ein stiernackiger Bolleberliner von der Sorte Ick-weeß-bescheid, ein Fußballertrikot mit dem Rückenaufdruck »Walhalla« tragend, wendet sich an den aus der Türkei stammenden Imbissbetreiber: »Euer Erdogan, dit is’n juter Mann! Der räumt endlich ma’ richtig uff mit den janzen Jesocks da unten bei euch!« Darauf der Imbissbetreiber: »Ja, aber schaust du hier, Problem Berlin: Musst du auch hier einmal mache’ kurze Prozess mit Dreckschweine und Komünist!« Völkerverständigung kann so einfach sein, wenn man nur guten Willens ist. tbl