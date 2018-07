In der ersten und vierten Ferienwoche erwartet ein Sommercamp Kinder und Jugendliche auf der Museumsinsel. In dreitägigen Workshops können sie die Ausstellungen erkunden oder unter Anleitung von Künstlern selbst fotografieren, malen und gestalten. Ähnliche Angebote bieten die Gemäldegalerie am Kulturforum und das Gegenwartsmuseum Hamburger Bahnhof. Das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.smb.museum. dpa/nd