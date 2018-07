New York. Die New Yorker Freiheitsstatue ist am Mittwoch wegen einer Protestaktion gegen die umstrittene Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump gesperrt worden. Eine Frau, die am Nationalfeiertag der USA auf den Sockel der Touristenattraktion geklettert war, kam nach Behördenangaben erst nach stundenlangen Verhandlungen mit der Polizei wieder herunter und wurde festgenommen. Über 2000 Touristen warteten vergeblich auf eine Bootsfahrt zur Statue. Die Frau kündigte demnach an, die genannte Statue erst zu verlassen, wenn alle Einwandererkinder, die an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt wurden, wieder bei ihren Familien seien. AFP/nd