Valletta. Die ersten Migranten von der »Lifeline« haben Malta verlassen. Frankreich nehme die Gruppe von 52 Flüchtlingen auf, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Valletta. Neun Länder haben sich bereit erklärt, einige der insgesamt rund 230 Migranten vom Schiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline aufzunehmen. Deutschland ist nicht dabei. Die Verantwortung untereinander aufzuteilen, sei möglich und es könne auf »menschliche und effektive« Art und Weise gemacht werden, sagte Maltas Premier Joseph Muscat. dpa/nd

