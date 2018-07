Belgrad. Jeder zehnte Einwohner Serbiens ist laut der Regierungszeitung »Novosti« Mitglied der Regierungspartei SNS. Die Partei des Staatspräsidenten Aleksandar Vucic habe 700 000 Mitglieder. Die Medien berichten, dass man nur eine Anstellung im öffentlichen Dienst oder in großen Staatsbetrieben bekommt, wenn man SNS-Mitglied ist. dpa/nd

