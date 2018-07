Mogadischu. Bei Kämpfen zwischen Dorfbewohnern und Mitgliedern der Terrorgruppe Al-Shabaab in Somalia sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Bewaffnete Kämpfer der Islamistenmiliz hätten das Dorf Aad im Zentrum des Landes angegriffen, sagte Jama Hussein, ein Vertreter der Streitkräfte. Die Bewohner hätten sich daraufhin mit Nomaden und Kamelhirten zusammengetan, um die Angreifer abzuwehren. Unter den Toten seien auch Al-Shabaab-Kämpfer. dpa/nd

