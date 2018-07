Was soll das sein

Berlin. Jeder fünfte Bundesbürger hat laut dem Arzneimittelreport der Barmer-Krankenkasse im Jahr 2016 fünf oder mehr Arzneimittel gleichzeitig eingenommen. Dabei steige das Risiko von gefährlichen Wechselwirkungen, heißt es in dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Report. Teil des Problems sei die Unübersichtlichkeit möglicher Varianten bei der Arzneimitteltherapie, sagte Barmer-Chef Christoph Straub. Ohne Hilfe sei es für Ärzte kaum noch möglich, den Überblick zu bewahren. Dem Bericht zufolge sind bei der Barmer mit ihren mehr als 8,5 Millionen Versicherten 1860 Arzneimittelwirkstoffe zum Einsatz gekommen. Dabei ergaben sich 454 012 Kombinationen von Arzneimittelwirkstoffen. epd/nd