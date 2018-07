Düsseldorf. Der Abstand zwischen der Vorstandsvergütung und den Mitarbeitereinkommen in den 30 DAX-Konzernen ist 2017 deutlich gewachsen. Nach Berechnungen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verdiente ein DAX-Vorstand im Mittel 71 Mal so viel wie die beschäftigten seines Unternehmens im Durchschnitt. Die Vorstandsvorsitzenden hätten sogar das 97-Fache verdient. 2005 verdiente ein DAX-Vorstand noch durchschnittlich 42-mal so viel wie ein Angestellter. dpa/nd