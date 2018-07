Was soll das sein

Meldorf. Das Amtsgericht in Meldorf (Schleswig-Holstein) hat Eltern wegen Verletzung der Schulpflicht zu einer Geldbuße von 50 Euro verurteilt, weil diese ihren damals 13-jährigen Sohn vor zwei Jahren den Besuch einer Moschee im Rahmen des Geografie-Unterrichts untersagt hatten. Die Gymnasiasten aus Rendsburg beschäftigten sich thematisch mit dem Orient und sollten zum besseren Verständnis auch einen Einblick in die islamische Kultur erhalten, argumentierte die Schule. Zunächst ging den Eltern ein Bußgeldbescheid über 300 Euro zu, wogegen sie aber Einspruch einlegten. Nach Angaben ihres in rechtspopulistischen Kreisen aktiven Rechtsanwalts überlegen sie nun, auch gegen das erstinstanzliche Urteil Widerspruch einzulegen. dh