Dresden. Ausflüge mit den historischen Dampfschiffen in Dresden können Besucher wegen des Niedrigwassers auf der Elbe derzeit nur im Stadtgebiet machen. Längere Fahrten etwa bis nach Pillnitz seien bis einschließlich Freitag nicht möglich, sagte ein Sprecher der Sächsischen Dampfschiffahrt am Donnerstag. Die kleinere Runde im Stadtgebiet werde aber weiter angeboten. Die Elbe hatte am Donnerstag im Stadtraum Dresden einen Pegel von nur noch 63 Zentimetern. dpa/nd